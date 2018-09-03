Боевики «ДНР» через Енакиево гонят гаубицы. Люди встревожены

03.09.2018 13:45

Жители временно оккупированного Енакиево встревожены активностью боевиков «ДНР», которые перегоняют тяжелую артиллерию через центр города. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Сегодня жители Енакиево встревожены движением тяжелой техники боевиков «ДНР» и российских оккупантов. Сегодня в утреннее время через город перегоняли гаубицы.

Вот что пишут жители Енакиево в соцсетях:

«FB #Енакиево 1-07 «3 гаубицы только через центр в сторону Юнкома»».