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Боевики «ДНР» через Енакиево гонят гаубицы. Люди встревожены
03.09.2018 13:45
Жители временно оккупированного Енакиево встревожены активностью боевиков «ДНР», которые перегоняют тяжелую артиллерию через центр города. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Сегодня жители Енакиево встревожены движением тяжелой техники боевиков «ДНР» и российских оккупантов. Сегодня в утреннее время через город перегоняли гаубицы.
Вот что пишут жители Енакиево в соцсетях:
«FB #Енакиево 1-07 «3 гаубицы только через центр в сторону Юнкома»».
Теги: Донбасс, Енакиево, ДНР, гаубицы
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