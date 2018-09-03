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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» через Енакиево гонят гаубицы. Люди встревожены

03.09.2018 13:45
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Боевики «ДНР» через Енакиево гонят гаубицы. Люди встревожены

Жители временно оккупированного Енакиево встревожены активностью боевиков «ДНР», которые перегоняют тяжелую артиллерию через центр города. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Сегодня жители Енакиево встревожены движением тяжелой техники боевиков «ДНР» и российских оккупантов. Сегодня в утреннее время через город перегоняли гаубицы.

Вот что пишут жители Енакиево в соцсетях:

«FB #Енакиево 1-07 «3 гаубицы только через центр в сторону Юнкома»».



Теги: Донбасс, Енакиево, ДНР, гаубицы
 
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