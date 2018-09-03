Брат, береги себя! Сурков обратился к живому Захарченко в день его похорон

03.09.2018 20:00

Помощник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков обратился к живому главарю "ДНР" Александру Захарченко в день его похорон.

Текст обращения от имени Суркова опубликовал подконтрольный "ДНР" ресурс ДАН, передает Обозреватель.

В нем Сурков обращается к Захарченко— "Александр Владимирович, Саша, брат" — и отмечает, что они оба верят в "вечную жизнь"

"И в этот тяжелый день говорю тебе то же, что говорил в твои дни рождения: что ты крутой парень, настоящий герой, и что быть твоим другом — великая честь. Ты все время спешишь, Саша. Из кабинета Главы на передовую, оттуда (если не ранили) на встречу с шахтерами, потом к фермерам, потом на открытие школы… Да и как не спешить, когда столько проблем, решения которых люди ждут только от тебя. Вот и с уходом ты спешишь. Торопишься, хотя уходить еще рано. Слишком рано. Но если уж по-другому никак, скажу, как всегда: пока, брат, береги себя. Береги себя там, если здесь невозможно", - сказано в сообщении.

Источник: https://from-ua.com