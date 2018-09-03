Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Брат, береги себя! Сурков обратился к живому Захарченко в день его похорон

03.09.2018 20:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Брат, береги себя! Сурков обратился к живому Захарченко в день его похорон

Помощник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков обратился к живому главарю "ДНР" Александру Захарченко в день его похорон.

Текст обращения от имени Суркова опубликовал подконтрольный "ДНР" ресурс ДАН, передает Обозреватель.

В нем Сурков обращается к Захарченко— "Александр Владимирович, Саша, брат" — и отмечает, что они оба верят в "вечную жизнь"

"И в этот тяжелый день говорю тебе то же, что говорил в твои дни рождения: что ты крутой парень, настоящий герой, и что быть твоим другом — великая честь. Ты все время спешишь, Саша. Из кабинета Главы на передовую, оттуда (если не ранили) на встречу с шахтерами, потом к фермерам, потом на открытие школы… Да и как не спешить, когда столько проблем, решения которых люди ждут только от тебя. Вот и с уходом ты спешишь. Торопишься, хотя уходить еще рано. Слишком рано. Но если уж по-другому никак, скажу, как всегда: пока, брат, береги себя. Береги себя там, если здесь невозможно", - сказано в сообщении.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, убийство, ДНР, Захарченко, Сурков
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх