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ФСБ РФ ПРИБЫЛА В ДОНЕЦК ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА ЗАХАРЧЕНКО
03.09.2018 19:45
На неподконтрольную Украине часть Донецкой области прибыли сотрудники ФСБ России для расследования обстоятельств гибели главы группировки «ДНР» Александра Захарченко. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Специалисты там уже работают», — заявил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа.
По его словам, основной версией ФСБ является то, что к убийству Захарченко причастны украинские спецслужбы.
«Причастность, конечно, украинских спецслужб к этому... мы думаем, что это определенно так», — сказал Беседа.
Источник: http://novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, убийство, расследование, ФСБ, ДНР, Захарченко
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