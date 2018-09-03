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Эксперт рассказал, сколько готовили операцию по устранению Захарченко

03.09.2018 08:30
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Эксперт рассказал, сколько готовили операцию по устранению Захарченко

Военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что покушение на главаря «ДНР» Александра Захарченко мог организовать только кто-то из его личного окружения.

Так, Стариков отметил: «Вот как можно при такой охране, режиме, который создала Российская Федерация для Захарченко, как можно было подложить бомбу. Это только личное окружение. Да такие операции планируются где-то за полгода, год. Это же надо агентурно туда внедриться, подложить бомбу, чтобы тот этого не видел и выйти».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, убийство, СБУ, ДНР, Захарченко
 
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