Как будут работать мобильные офисы «Ощадбанка» на Донбассе (Новый график)

03.09.2018 21:00

На Донбассе в период с 3 по 7 сентября этого года вблизи линии разграничения будут работать мобильные офисы «Ощадбанка». Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

Как отмечают в ведомстве, в Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 3, 5 и 7 сентября – в Зайцево (КПВВ «Майорск», Бахмутский р-н), 4 сентября – в Бахмуте (ул. Мира), 6 сентября – в поселке Мироновский (Бахмутский р-н).

Мобильные офисы будут работать с 9:30 до 15:00.

В Луганской области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать 3 сентября – в городе Золотое (Попаснянский р-н), 4 сентября – в поселке Трехизбенка (Новоайдарский р-н), 5 сентября – в поселке Светличное (Попаснянский р-н), 6 сентября – в поселке Нижнее (Попаснянский р-н), 7 сентября – в Катериновке (Попаснянский р-н).

Подразделения банка будут работать с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

Напомним, мобильные подразделения «Ощадбанка» работают в Донецкой и Луганской областях с ноября 2015 года. Отделения обслуживают жителей населенных пунктов прифронтовой зоны. Специалисты банка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе с использованием банковских платежных карточек, по пополнению карточных счетов через POS-терминал, по приему наличности для осуществления платежей и др.

Источник: https://dnews.dn.ua