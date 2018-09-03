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Как переселенцы ошибочно попадают в систему «Аркан»
Переселенцы, которые ошибочно попадают в систему «Аркан», даже после подтверждения своего нахождения на подконтрольной Украине территории могут снова лишиться социальных или пенсионных выплат. Об этом рассказала координатор по адвокации Благотворительного фонда «Право на защиту» Дарина Толкач.
«По нашей информации, система "Аркан" не предусматривает возможности внесения в нее изменений. Если человек обратился в УТСЗН и доказал тот факт, что он находится на подконтрольной Украине территории и не выезжал на неподконтрольную территорию дольше, чем на 60 дней, ему возобновляют пенсионную или социальную выплату, которая ему полагается, но при этом изменения в систему "Аркан" не вносятся», – говорит она.
«И в следующем месяце снова система "Аркан" выдает фамилию этого человека, как человека, который все еще находится на неподконтрольной территории», – продолжила Толкач.
По ее словам, так называемые «списки СБУ» вызывают много вопросов среди правозащитников, потому что непонятен механизм их составления. «Если с "Арканом" более-менее понятно, но непонятно, почему он выдает такое огромное количество ошибок, повсеместные ошибки системы: человек выехал на неподконтрольную территорию, вернулся, а система не зафиксировала его возвращение. Что касается "списков СБУ" и механизма их формирования, до сих пор этот вопрос очень непонятен для нас», – сообщила юрист.
«На основании этих "списков СБУ" и данных системы "Аркан" Министерство финансов начинает формировать свои верификационные списки, дает распоряжения УТСЗН о прекращении пенсионных выплат, как это [массово] было в мае, когда под эти списки и проверки попало огромное количество людей. Люди были вынуждены возвращаться в УТСЗН и доказывать, что они находятся на подконтрольной Украине территории, но вероятность, что они снова попадут в эти списки, очень велика», – добавила Толкач.
Напомним, 3 мая 2018 года Верховный суд Украины завершил рассмотрение образцового дела по обжалованию прекращения выплаты пенсии и ее возобновления пенсионерке-переселенцу и принял решение, которым удовлетворил исковые требования в полном объеме и обязал восстановить выплату пенсии пенсионерке с апреля 2017 года. Женщине первоначально отказали в выплатах в связи с тем, что она не прошла проверку по месту регистрации в качестве переселенца. Пенсионный фонд Украины обжаловал это решение Верховного суда в образцовом деле.
Ранее отмечалось, работа системы «Аркан» (трансформация т.н. «списков СБУ»), с помощью которой осуществляется, в том числе, контроль за пересечением гражданами линии разграничения на Донбассе, пока что принесла больше неразберихи, чем пользы. В некоторых регионах сотрудники УТСЗН не понимают, что делать со списками переселенцев-пенсионеров, полученными из «Аркана». Кроме того, нет никакого разъяснения о том, как работать с системой и как можно обжаловать решения. Общественники рассказали, как выглядят «списки СБУ», а правозащитники, на основе имеющейся на данный момент скудной информации о работе системы «Аркан», разработали первоочередные шаги по обжалованию действий чиновников.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»
Теги: Донбасс, война, конфликт, ДНР, ЛНР, переселенец, переселенцы, ООС
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