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На Донбассе резко проседает земля, что грозит катастрофой региону
Недавно геологическое состояние земель Донбасса решили проследить с помощью спутников. Выяснилась ужасающая картина: оказывается, вся территория, на которой расположен Донецк, уже просела на четверть метра. А в некоторых местах земля ушла вниз на все 90 см. К этому необратимому явлению привело подтопление угольных предприятий подземными шахтными водами.
С помощью тех же спутниковых систем удалось выяснить, что поверхность земли в этих местах стала очень подвижной и не только вокруг шахт. Земля проседает и ведет себя активно на территории сел и городов. Об этом факте сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Ученые, эксперты и специалисты ОБСЕ обеспокоены происходящим и констатируют, что опасность сдвига земной коры нависла над всей территорией, где в свое время добывали уголь. Дело в том, что Донецкий угольный бассейн уникален. Все шахты связаны между собой гидравлической системой.
Так что остановка любого угольного предприятия приводит к тому, что подземные воды неизменно заполняют пустоты на большом пространстве. Это приводит к проседанию грунта. А значит, под угрозой все наземные коммуникации, многоэтажные дома и сооружения. Сейчас уже остановлены около 40 шахт, территория которых затапливается токсическими водами. Скоро такая же участь постигнет еще десятки угольных предприятий, которые намерены закрыть.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, катастрофа, Земля, экология
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