Главная / Новости / Донецкая область / Оккупационная власть Донецка сообщает об изменении графика работы городского тарнспорта
Последние новости раздела
- Оккупационная власть Донецка сообщает об изменении графика работы городского тарнспорта21:30
- Как будут работать мобильные офисы «Ощадбанка» на Донбассе (Новый график)21:00
- «Пенсионный фонд ДНР» анонсировал начало пенсионных выплат20:15
- Брат, береги себя! Сурков обратился к живому Захарченко в день его похорон20:00
- ФСБ РФ ПРИБЫЛА В ДОНЕЦК ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА ЗАХАРЧЕНКО19:45
- На Донбассе резко проседает земля, что грозит катастрофой региону19:14
- В «ДНР» не исключают возможности объявления мобилизации18:55
- Оккупированное Зайцево попало под обстрел: сгорели 5 домов18:38
- В МинВОТ начали рассмотрение проектов по поддержке пострадавших территорий на Донбассе17:45
- В ОРДО рассказали о состоянии раненых во время взрыва в ресторане «Сепар»17:10
Оккупационная власть Донецка сообщает об изменении графика работы городского тарнспорта
03.09.2018 21:30
С 3 сентября во временно неподконтрольном Донецке график движения городского транспорта изменен в соответсвии с изменением комендантского часа. Об этом сообщает «администрация Донецка».
В сообщени сказано:
«Подвижной состав… города Донецка „Донэлектроавтотранс“ (трамваи, троллейбусы, автобусы большой вместимости) работает согласно новому расписанию движения».
Жители оккупированного Донецка могут ознакомится с обновленным расписанием на сайте «администрации».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, транспорт, график
Читайте также:
- Эксперимент на выживание, или О том, каково это - быть заложниками окраины
- В центре Донецка частично ограничат движение
- В Донецке проблема с транспортом еще полностью не решена. А нас ждет вторая волна стихии
- Перевозчиков будут штрафовать за дополнительные места для пассажиров
- Сегодня в центре Донецка будет перекрыто движение транспорта
- Стоимость проезда в городском транспорте может повыситься
- Оккупационная власть Донецка сообщает об изменении графика работы городского тарнспорта21:30
- Как будут работать мобильные офисы «Ощадбанка» на Донбассе (Новый график)21:00
- «Пенсионный фонд ДНР» анонсировал начало пенсионных выплат20:15
- Брат, береги себя! Сурков обратился к живому Захарченко в день его похорон20:00
- ФСБ РФ ПРИБЫЛА В ДОНЕЦК ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА ЗАХАРЧЕНКО19:45
- На Донбассе резко проседает земля, что грозит катастрофой региону19:14
- В «ДНР» не исключают возможности объявления мобилизации18:55
- Оккупированное Зайцево попало под обстрел: сгорели 5 домов18:38
- В МинВОТ начали рассмотрение проектов по поддержке пострадавших территорий на Донбассе17:45
- В ОРДО рассказали о состоянии раненых во время взрыва в ресторане «Сепар»17:10
- «Надеюсь, что Россия, пытаясь «сохранить лицо», согласится на обмен пленными», - Климкин21:45
- Оккупационная власть Донецка сообщает об изменении графика работы городского тарнспорта21:30
- Доллар рухнет, а наличка станет дефицитом: какое будущее ждет украинцев21:15
- Как будут работать мобильные офисы «Ощадбанка» на Донбассе (Новый график)21:00
- В Индии мальчик научился зажигать лампочки прикосновением20:45
- Украинцев предупреждают о сокращении размера пенсий20:31
- «Пенсионный фонд ДНР» анонсировал начало пенсионных выплат20:15
- Брат, береги себя! Сурков обратился к живому Захарченко в день его похорон20:00
- ФСБ РФ ПРИБЫЛА В ДОНЕЦК ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА ЗАХАРЧЕНКО19:45
- Новые банковские правила и платежки за отопление круглый год: что требует МВФ19:30
- Защитить артерии от атеросклероза помогут эти продукты18:20
- Супрун рассказала, какие вирусы начнут атаковать украинцев уже в октябре16:01
- Мармелад выводит токсины из организма10:00
- Какие болезни человека лечит кошка09:17
- Как помочь ребенку привыкнуть к школьному графику08:15
- Медики рассказали, какие болезни можно лечить фруктотерапией21:15
- Как использовать смартфон без вреда для здоровья14:45
- Лікарні без лікарів: Супрун вводить чергове «покращення»14:10
- Энергетические вампиры по знакам зодиака10:47
- Почему нельзя носить чужие вещи и украшения10:20
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски
- Пассажиры кричали и плакали. В России молния ударила в самолет рейсом Москва - Норильск
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко
- Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко
- Украинцам повысят зарплаты и пересчитают пенсии: когда и на сколько разбогатеем
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"
- Донецкие врачи прокомментировали информацию о гибели ребенка от взрыва в кафе "Сепар"