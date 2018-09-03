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Архив - Донецкая область

Оккупанты задерживают мужчин на КПВВ: ищут «диверсантов»

03.09.2018 10:46
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Оккупанты задерживают мужчин на КПВВ: ищут «диверсантов»

Вчера утром оккупанты задержали на своем КПВВ двух мужчин и отправили их в «комендатуру».

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Павел Лисянский сообщает: «Утром двух мужчин задержали и отправили в комендатуру. Сейчас „отработали“ Донецк, теперь отрабатывают другие части ОРДО, чтобы, как они говорят, „поймать диверсантов“. Это они так работают».

По словам Лисянского, на всех КПВВ на Донбассе наплыв людей уменьшился, так как «люди хотят пересидеть дома и стараются не выезжать никуда».

Он добавил: «Мужчин обычно отправляют в комендатуры местные, там более тщательно досматривают и „рекомендуют“ — ехать или не ехать. Я сам могу говорить не о всем количестве задержанных, их может быть гораздо больше. Утром был на линии разграничения, и мне сообщили местные жители о как минимум двух задержанных».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, мужчины, КПВВ, оккупанты, диверсанты
 
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