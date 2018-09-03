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Оккупированное Зайцево попало под обстрел: сгорели 5 домов
03.09.2018 18:38
Сегодня оккупированный поселок Зайцево на окраине Горловки попал под обстрел, в результате чего сгорели пять жилых домов.
Так называемая «глава администрации» Зайцево Ирина Дикун сообщила: «Украинская армия обстреляла Зайцево из зажигательных боеприпасов. МЧС ДНР подъехать не смогли. Сгорело пять домов и две хозпостройки по улице Есенина».
По информации, пострадавших нет.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, обстрел, Зайцево
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