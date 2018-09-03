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«Пенсионный фонд ДНР» анонсировал начало пенсионных выплат
03.09.2018 20:15
Жителей оккупированной территории Донецкой области извещают о своевременном завершении начислений «пенсий». Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе «министерства труда и социальной политики Республики».
По их информации, выплаты в полном объеме начнутся с 4 сентября 2018 года.
Сообщается, что ведомости уже переданы в так называемый «Центральный Республиканский Банк» и отделения «ГП» «Почта Донбасса».
Также сообщается, что «центральный аппарат ПФ ДНР» и его отделения работают в штатном режиме без изменений в графике работы.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, пенсионный фонд, выплата, ДНР, пенсии
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