Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Проверяют документы? В Донецке в районе «Мотеля» образовалась огромная пробка

03.09.2018 14:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Проверяют документы? В Донецке в районе «Мотеля» образовалась огромная пробка

Сегодня утром жители оккупированного Донецка в социальных сетях сообщают, что на въезде в оккупированный Донецк из оккупированной Макееви в районе «Мотеля» образовалась огромная пробка длиною более двух километров.

По мнению местных жителей, скорее всего поводом для пробки стала проверка документов оккупантами. Дончане отмечают, что пробки наблюдаются в данном районе еще с пятницы, когда был убит главарь «ДНР» Александр Захарченко.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, убийство, проверка, ДНР, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх