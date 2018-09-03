Разгадка тайны близка: на кладбище по просьбе родителей приоткрыли гроб с телом Захарченко – кадры

03.09.2018 07:10

Трудно сказать, сомневалась ли чета пенсионеров в гибели собственного сына или просто хотела в последний раз взглянуть на дорогое лицо.

Во всяком случае, ближайшие родственники – единственные дончане, которым было позволено увидеть покойного "новоросса" в гробу. 2 сентября в оккупированном Донецке придали земле тело главаря "ДНР" Александра Захарченко погибшего в результате взрыва в ресторане "Сепар".





Террориста хоронили в закрытом гробу, сообщает "Диалог.UA". Многих насторожили такие странные похороны, ведь согласно имеющейся информации, тело боевика должно было отлично сохраниться. Взрыв в "Сепаре" не разорвал бренное тело Захарченко на куски, как, например, его "коллеги" Арсена Павлова "Моторолы". Наоборот, сообщается, что "главтеррорист" умер в карете скорой помощи. Так к чему же такая таинственность?

В соцсетях гуляют домыслы, что гибель Александра Захарченко не является настоящей, это якобы инсценировка спецслужб, наподобие "убийства" Аркадия Бабченко, сымитированного в Украине. Как бы там ни было, тело в гробу увидели только с десяток человек – ближайшие родственники и друзья Захарченко.



Источник: www.dialog.ua