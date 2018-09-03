- СМИ: Тело Захарченко еще не успело остыть, а посол РФ в США Антонов уже "слил" заказчика убийства07:46
- «Вопрос не стоит»: в ОРДО прокомментировали возможность «выборов в республике»07:25
- Разгадка тайны близка: на кладбище по просьбе родителей приоткрыли гроб с телом Захарченко – кадры 07:10
- Оккупанты ударили из гранатометов: у ВСУ пятеро раненых22:04
- На линии разграничения НВФ «ДНР» задержали двух человек, – представитель омбудсмена21:45
- Ташкент заговорил: "В "ДНР" начинается тяжелая борьба и передел"20:45
- В ОРДО сообщили о прибытии на Донбасс «американских и канадских военных»20:33
- ОСТОРОЖНО! В ДНР ужесточили наказание за нарушение комендантского часа20:15
- Длинные вереницы автобусов: людей везли на похороны Захарченко из окрестных городов19:20
- Возврат пенсионных долгов: Новая попытка Кабмина сэкономить на переселенцах18:35
Разгадка тайны близка: на кладбище по просьбе родителей приоткрыли гроб с телом Захарченко – кадры
Трудно сказать, сомневалась ли чета пенсионеров в гибели собственного сына или просто хотела в последний раз взглянуть на дорогое лицо.
Во всяком случае, ближайшие родственники – единственные дончане, которым было позволено увидеть покойного "новоросса" в гробу. 2 сентября в оккупированном Донецке придали земле тело главаря "ДНР" Александра Захарченко погибшего в результате взрыва в ресторане "Сепар".
Террориста хоронили в закрытом гробу, сообщает "Диалог.UA". Многих насторожили такие странные похороны, ведь согласно имеющейся информации, тело боевика должно было отлично сохраниться. Взрыв в "Сепаре" не разорвал бренное тело Захарченко на куски, как, например, его "коллеги" Арсена Павлова "Моторолы". Наоборот, сообщается, что "главтеррорист" умер в карете скорой помощи. Так к чему же такая таинственность?
В соцсетях гуляют домыслы, что гибель Александра Захарченко не является настоящей, это якобы инсценировка спецслужб, наподобие "убийства" Аркадия Бабченко, сымитированного в Украине. Как бы там ни было, тело в гробу увидели только с десяток человек – ближайшие родственники и друзья Захарченко.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, убийство, похороны, ДНР, Захарченко, ОРДО
- В Донецке сообщили сенсационные подробности последних минут Захарченко
- Длинные вереницы автобусов: людей везли на похороны Захарченко из окрестных городов
- Громкое убийство в "Ветерке": замечен след Захарченко и "Ташкента"
- В «ДНР» ГОВОРЯТ, ЧТО БОМБУ ДЛЯ ЗАХАРЧЕНКО ЗАЛОЖИЛИ «НА УДАЧУ» НАД ВХОДОМ В РЕСТОРАН
- «Его смерть поставила точку»: Ходаковский прокомментировал смерть Захарченко
- Представитель "ДНР" в России обвинил Захарченко в убийстве Жилина
- СМИ: Тело Захарченко еще не успело остыть, а посол РФ в США Антонов уже "слил" заказчика убийства07:46
- «Вопрос не стоит»: в ОРДО прокомментировали возможность «выборов в республике»07:25
- Разгадка тайны близка: на кладбище по просьбе родителей приоткрыли гроб с телом Захарченко – кадры 07:10
- Оккупанты ударили из гранатометов: у ВСУ пятеро раненых22:04
- На линии разграничения НВФ «ДНР» задержали двух человек, – представитель омбудсмена21:45
- Ташкент заговорил: "В "ДНР" начинается тяжелая борьба и передел"20:45
- В ОРДО сообщили о прибытии на Донбасс «американских и канадских военных»20:33
- ОСТОРОЖНО! В ДНР ужесточили наказание за нарушение комендантского часа20:15
- Длинные вереницы автобусов: людей везли на похороны Захарченко из окрестных городов19:20
- Возврат пенсионных долгов: Новая попытка Кабмина сэкономить на переселенцах18:35
- СМИ: Тело Захарченко еще не успело остыть, а посол РФ в США Антонов уже "слил" заказчика убийства07:46
- «Вопрос не стоит»: в ОРДО прокомментировали возможность «выборов в республике»07:25
- Разгадка тайны близка: на кладбище по просьбе родителей приоткрыли гроб с телом Захарченко – кадры 07:10
- На австралийском побережье найдены гигантские китовые языки22:20
- Оккупанты ударили из гранатометов: у ВСУ пятеро раненых22:04
- На линии разграничения НВФ «ДНР» задержали двух человек, – представитель омбудсмена21:45
- Из Крыма выехать нереально: на админгранице с оккупированным полуостровом создают искусственные очереди21:30
- Медики рассказали, какие болезни можно лечить фруктотерапией21:15
- Судный день приближается: на видео попал самый страшный секрет NASA21:00
- Ташкент заговорил: "В "ДНР" начинается тяжелая борьба и передел"20:45
- Медики рассказали, какие болезни можно лечить фруктотерапией21:15
- Как использовать смартфон без вреда для здоровья14:45
- Лікарні без лікарів: Супрун вводить чергове «покращення»14:10
- Энергетические вампиры по знакам зодиака10:47
- Почему нельзя носить чужие вещи и украшения10:20
- Кто и зачем убил главаря «ДНР» Захарченко? ВИДЕО20:25
- В Оппозиционном блоке выясняют кого выдвинуть кандидатом на выборы президента19:23
- Когда немного не успел: раскрыта тайна смерти Захарченко17:15
- Коричневые липкие выделения: украинцам показали, чем их травят под видом сезонных деликатесов15:53
- Чем опасна децентрализация отопления! Пример Рубежного14:19
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски
- Украинцам повысят зарплаты и пересчитают пенсии: когда и на сколько разбогатеем
- Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко
- Пассажиры кричали и плакали. В России молния ударила в самолет рейсом Москва - Норильск
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"
- Донецкие врачи прокомментировали информацию о гибели ребенка от взрыва в кафе "Сепар"
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко