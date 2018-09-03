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Смерть Захарченко и Минские соглашения: Эксперт нашел связь со встречей Путина и Меркель
Смерть «главы ДНР» Александра Захарченко могла быть запланированным ходом Кремля, который был сделан после переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина в ходе их личной встречи в ФРГ. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Стариков, комментируя заявление главы СБУ Василия Грицака о версиях убийства.
«У меня есть своя версия. Дело в том, что на встрече Путина с федеральным канцлером Германии они о чем-то договорились. Мы видим, что федеральный канцлер не собирается откладывать "Северный поток-2". За это она и весь цивилизованный мир требуют выполнения Минских соглашений, но не так, как трактует их Кремль, а по пунктам 1, 2, 3 – составляющая по безопасности и политическая, а не наоборот», – говорит он.
По его мнению, на переговорах лидеры Германии и России могли договориться о старте реализации Минских договоренностей и для этого Кремлю нужна была ликвидация Захарченко. «Больше всего теряет от санкций Германия, и они пытаются эти санкции снять, а санкции снимаются после выполнения Минских соглашений. Это все не озвучивалось, потому что о результатах встречи [Путина и Меркель] вообще ничего озвучено не было», – отмечает Стариков.
«Значит, пошли какие-то переговоры и это начало реализовываться. Дело в том, что человека, у которого руки в крови, который убивал наших военных и гражданских, никто в цивилизованном мире, даже одиозные фигуры, никто руки ему не подаст, поэтому идет потихоньку смена. Вспомните, как Плотницкого("экс-глава ЛНР", – прим. ред.) поменяли», – считает военный эксперт.
Он убежден, что тактика Кремля легко предсказуема по Донбассу и прослеживается схожий сценарий с «переворотом в ЛНР» и в «ДНР». «У них есть инструкции, планы, наставления, и они от них не отходят. Они с одной стороны проработали, у них получилось. Сейчас по той же схеме они работают. Вот посмотрите, через 2-3 месяца движение пойдет, и где-то к зиме начнутся какие-то более-менее серьезные переговоры, связанные с реализацией Минских соглашений», – резюмировал Стариков.
Как сообщалось ранее, в «ДНР» заявили, что причиной гибели «главы ДНР» Александра Захарченко стало безоболочное взрывное устройство, заложенное внутри кафе. В покушении подозревают одного из его охранников и обвиняют украинские спецслужбы. В СБУ сообщили, что гибель в неподконтрольном украинской власти Донецке «главы ДНР» Александра Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов.
Напомним, 31 августа в центре Донецка произошел взрыв, соответствующие фото появились в соцсети. Со временем выяснилось, что взрыв прогремел в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. «И.о. главы ДНР» стал Дмитрий Трапезников. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
Теги: Донбасс, Путин, Захарченко, Меркель, Минские соглашения
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