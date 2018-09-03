СМИ: Тело Захарченко еще не успело остыть, а посол РФ в США Антонов уже "слил" заказчика убийства

03.09.2018 07:46

Кремль готовится "слить" Донбасс. Именно в рамках этого процесса и был ликвидирован главарь "ДНР" Александр Захарченко.

Резонансными подробностями убийства Захарченко поделилась российская "Новая газета" со ссылкой на некие информированные источники, передает "Диалог.UA". Ставленник Кремля Захарченко был убит взрывом в минувшую пятницу, 31 августа. Спустя всего 3 часа после этого посол РФ в США Анатолий Антонов, явно прекрасно осведомленный об инциденте, сделал весьма красноречивое заявление.

Так, он подтвердил готовность встречи российской стороны со спецпредставителем США по Донбассу Куртом Волкером. Этот формат переговоров в последнее время был заморожен Кремлем и его "разморозка" весьма показательна. Не исключено, что власти РФ таки решились оставить украинский Донбасс в покое. Ликвидация "покорителя" Киева и Лондона Захарченко вполне вписывается в этот сценарий деэскалации ситуации на Донбассе.



На довольно грозную реакцию Кремля на гибель Захарченко, по мнению журналистов, особого внимания обращать не стоит. "Официозная скорбь положена Захарченко по формальному статусу", - отметил ресурс, уточнив, что это объясняется фактом подписания главарем "ДНР" минских соглашений.



Источник: www.dialog.ua