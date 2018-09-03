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Убийство Захарченко и новый главарь: россияне предложили Украине новую идею по интеграции с "ДНР"

03.09.2018 15:48
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Убийство Захарченко и новый главарь: россияне предложили Украине новую идею по интеграции с "ДНР"

Российские пропагандисты после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко в Донецке мгновенно переключили повестку и заявляют о плюсах новоназначенного главаря боевиков Дмитрия Трапезникова, сообщая о возможности прямых переговоров между Киевом и террористами "ДНР".

Одиозный пропагандист кремлевского телеканала "Россия-1" Александр Сладков, регулярно публикующий сюжеты о преступлениях "киевской хунты" на Донбассе, сразу после гибели Захарченко начал аккуратно убеждать своих подписчиков из числа сторонников "русского мира", что новый глава "ДНР" подходящая фигура для руководства оккупированной частью Донбасса и переговоров с Украиной.

При этом особенно выделяются посвященные Захарченко строки, вызвавшие массовое насмешки у знакомых с реальной ситуацией и поведением главаря "ДНР" в Донецке людей.   Сладков именует Захарченко ни много ни мало "последним романтиком революции", который "теперь не будет гонять на машине лично за рулем от завода в окопы, из шахты в театр, потом в школу или вуз, от встречи с рабочими и шахтерами до встречи с учеными и врачами". 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, убийство, россияне, ДНР, Захарченко
 
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