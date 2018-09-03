- Война на Донбассе: Лавров назвал "единственный способ" разрешения ситуации16:55
- Две жены и четыре сына: СМИ рассказали о личной жизни убитого Захарченко16:20
- Убийство Захарченко и новый главарь: россияне предложили Украине новую идею по интеграции с "ДНР"15:48
- Количество переселенцев из Донбасса продолжает расти14:45
- Проверяют документы? В Донецке в районе «Мотеля» образовалась огромная пробка14:30
- В Макеевке увеличили число «патрулей» из боевиков «ДНР»14:15
- В Мариуполь прибыла 317-я колонна Штаба Рината Ахметова14:00
- Боевики «ДНР» через Енакиево гонят гаубицы. Люди встревожены13:45
- Донбасс продолжит смотреть аналоговое ТВ13:15
- "Ночью в Донецк приехала группа от Путина. Серьезные ребята..." - источник в РФ сообщил приказ Путина по "ДНР" 12:48
Убийство Захарченко и новый главарь: россияне предложили Украине новую идею по интеграции с "ДНР"
Российские пропагандисты после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко в Донецке мгновенно переключили повестку и заявляют о плюсах новоназначенного главаря боевиков Дмитрия Трапезникова, сообщая о возможности прямых переговоров между Киевом и террористами "ДНР".
Одиозный пропагандист кремлевского телеканала "Россия-1" Александр Сладков, регулярно публикующий сюжеты о преступлениях "киевской хунты" на Донбассе, сразу после гибели Захарченко начал аккуратно убеждать своих подписчиков из числа сторонников "русского мира", что новый глава "ДНР" подходящая фигура для руководства оккупированной частью Донбасса и переговоров с Украиной.
При этом особенно выделяются посвященные Захарченко строки, вызвавшие массовое насмешки у знакомых с реальной ситуацией и поведением главаря "ДНР" в Донецке людей. Сладков именует Захарченко ни много ни мало "последним романтиком революции", который "теперь не будет гонять на машине лично за рулем от завода в окопы, из шахты в театр, потом в школу или вуз, от встречи с рабочими и шахтерами до встречи с учеными и врачами".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, убийство, россияне, ДНР, Захарченко
- Украинская сторона передала ОРДО тело бойца «ДНР»
- Спецслужбы РФ планировали убить 1,6 тыс. украинских правоохранителей и высших госчиновников, - Матиос
- В "ДНР" для устрашения украинских пленных показательно убили "своего мародера" – громкие подробности
- На Донбассе разгорелся конфликт между боевиками-россиянами и командирами
- "Власти ДНР" придумали новую страшилку об украинских ДРГ и США
- Убийство "оплотовца" Жилина: всё дело в сделках?
- Война на Донбассе: Лавров назвал "единственный способ" разрешения ситуации16:55
- Две жены и четыре сына: СМИ рассказали о личной жизни убитого Захарченко16:20
- Убийство Захарченко и новый главарь: россияне предложили Украине новую идею по интеграции с "ДНР"15:48
- Количество переселенцев из Донбасса продолжает расти14:45
- Проверяют документы? В Донецке в районе «Мотеля» образовалась огромная пробка14:30
- В Макеевке увеличили число «патрулей» из боевиков «ДНР»14:15
- В Мариуполь прибыла 317-я колонна Штаба Рината Ахметова14:00
- Боевики «ДНР» через Енакиево гонят гаубицы. Люди встревожены13:45
- Донбасс продолжит смотреть аналоговое ТВ13:15
- В оккупированном Должанске флаг «ЛНР» выбросили в мусорный бак13:01
- Война на Донбассе: Лавров назвал "единственный способ" разрешения ситуации16:55
- В Украине засекретили информацию о разрыве ж/д сообщения с Россией16:38
- Две жены и четыре сына: СМИ рассказали о личной жизни убитого Захарченко16:20
- Супрун рассказала, какие вирусы начнут атаковать украинцев уже в октябре16:01
- Убийство Захарченко и новый главарь: россияне предложили Украине новую идею по интеграции с "ДНР"15:48
- ЛАВРОВ ПОСЛЕ СЛОВ О НЕВОЗМОЖНОСТИ «НОРМАНДСКОЙ ВСТРЕЧИ» СНОВА ГОВОРИТ О ВАЖНОСТИ «МИНСКА»15:36
- Порошенко внес в Раду проект изменений в Конституцию об интеграции Украины в ЕС и НАТО15:20
- Недалеко от Кривого Рога произошла массовая утечка хлора: у людей паника15:01
- Количество переселенцев из Донбасса продолжает расти14:45
- Проверяют документы? В Донецке в районе «Мотеля» образовалась огромная пробка14:30
- Супрун рассказала, какие вирусы начнут атаковать украинцев уже в октябре16:01
- Мармелад выводит токсины из организма10:00
- Какие болезни человека лечит кошка09:17
- Как помочь ребенку привыкнуть к школьному графику08:15
- Медики рассказали, какие болезни можно лечить фруктотерапией21:15
- Как использовать смартфон без вреда для здоровья14:45
- Лікарні без лікарів: Супрун вводить чергове «покращення»14:10
- Энергетические вампиры по знакам зодиака10:47
- Почему нельзя носить чужие вещи и украшения10:20
- Кто и зачем убил главаря «ДНР» Захарченко? ВИДЕО20:25
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски
- Пассажиры кричали и плакали. В России молния ударила в самолет рейсом Москва - Норильск
- Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко
- Украинцам повысят зарплаты и пересчитают пенсии: когда и на сколько разбогатеем
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"
- Донецкие врачи прокомментировали информацию о гибели ребенка от взрыва в кафе "Сепар"