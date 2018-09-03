- «Пенсионный фонд ДНР» анонсировал начало пенсионных выплат20:15
- Брат, береги себя! Сурков обратился к живому Захарченко в день его похорон20:00
- ФСБ РФ ПРИБЫЛА В ДОНЕЦК ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА ЗАХАРЧЕНКО19:45
- На Донбассе резко проседает земля, что грозит катастрофой региону19:14
- В «ДНР» не исключают возможности объявления мобилизации18:55
- Оккупированное Зайцево попало под обстрел: сгорели 5 домов18:38
- В МинВОТ начали рассмотрение проектов по поддержке пострадавших территорий на Донбассе17:45
- В ОРДО рассказали о состоянии раненых во время взрыва в ресторане «Сепар»17:10
- Война на Донбассе: Лавров назвал "единственный способ" разрешения ситуации16:55
- Две жены и четыре сына: СМИ рассказали о личной жизни убитого Захарченко16:20
В «ДНР» не исключают возможности объявления мобилизации
Член так называемого оперативного командования террористической «ДНР» Эдуард Басурин предположил, что так называемые власти «республики» объявят мобилизацию.
Как передает replyua.net, об этом сегодня сообщает «РИА Новости». Со слов боевика, в случае обострения ситуации предусмотрено проведение мобилизации и сбора резервистов. Также он отметил, что этот план будет воплощен в жизнь, если возникнет необходимость.
«Есть несколько этапов - первый, второй и третий. Возможно, первый и будет задействован», - сказал Басурин, добавив, что нужно смотреть, как будет развиваться ситуация. Более того, он сообщил, что руководство ВСУ якобы дало приказ готовить наступление на Донбассе.
«Наши специалисты проводят анализ распоряжения начальника штаба оккупационных сил Залужного, распространяемого в социальных сетях, о проведении подготовительных мероприятий и соблюдении режима секретности при подготовке к наступлению. По данным из штаба ООС, этот документ является подлинным», - сказал Басурин.
Теги: Донбасс, война, мобилизация, ДНР, ООС
- В "ЛДНР" намерены объявить мобилизацию мужчин до 45-ти лет, особенно касается тех, кто выезжал за пределы "республик" в 2014 году
- Жителей оккупированного Донбасса заставляют становиться "пушечным мясом"
- Выборы на Донбассе под дулами российских автоматов невозможны - Порошенко
- Прозрение наступает: боевик "ДНР" сдался СБУ, не желая больше быть пушечным мясом (ВИДЕО)
- Мобилизация в "ДНР" провалилась
- В штабе АТО сообщили о резкой активизации военных действий на Донбассе
- Брат, береги себя! Сурков обратился к живому Захарченко в день его похорон20:00
- ФСБ РФ ПРИБЫЛА В ДОНЕЦК ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА ЗАХАРЧЕНКО19:45
- На Донбассе резко проседает земля, что грозит катастрофой региону19:14
- В «ДНР» не исключают возможности объявления мобилизации18:55
- Оккупированное Зайцево попало под обстрел: сгорели 5 домов18:38
- В МинВОТ начали рассмотрение проектов по поддержке пострадавших территорий на Донбассе17:45
- В ОРДО рассказали о состоянии раненых во время взрыва в ресторане «Сепар»17:10
- Война на Донбассе: Лавров назвал "единственный способ" разрешения ситуации16:55
- Две жены и четыре сына: СМИ рассказали о личной жизни убитого Захарченко16:20
- Убийство Захарченко и новый главарь: россияне предложили Украине новую идею по интеграции с "ДНР"15:48
- Брат, береги себя! Сурков обратился к живому Захарченко в день его похорон20:00
- ФСБ РФ ПРИБЫЛА В ДОНЕЦК ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА ЗАХАРЧЕНКО19:45
- Новые банковские правила и платежки за отопление круглый год: что требует МВФ19:30
- На Донбассе резко проседает земля, что грозит катастрофой региону19:14
- В «ДНР» не исключают возможности объявления мобилизации18:55
- Оккупированное Зайцево попало под обстрел: сгорели 5 домов18:38
- Защитить артерии от атеросклероза помогут эти продукты18:20
- Налоговики начнут штрафовать работодателей за высокие зарплаты сотрудникам18:05
- В МинВОТ начали рассмотрение проектов по поддержке пострадавших территорий на Донбассе17:45
- «Русский бунт»: большинство россиян намерены выйти на протесты из-за пенсий17:28
- Защитить артерии от атеросклероза помогут эти продукты18:20
- Супрун рассказала, какие вирусы начнут атаковать украинцев уже в октябре16:01
- Мармелад выводит токсины из организма10:00
- Какие болезни человека лечит кошка09:17
- Как помочь ребенку привыкнуть к школьному графику08:15
- Медики рассказали, какие болезни можно лечить фруктотерапией21:15
- Как использовать смартфон без вреда для здоровья14:45
- Лікарні без лікарів: Супрун вводить чергове «покращення»14:10
- Энергетические вампиры по знакам зодиака10:47
- Почему нельзя носить чужие вещи и украшения10:20
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски
- Пассажиры кричали и плакали. В России молния ударила в самолет рейсом Москва - Норильск
- Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко
- Украинцам повысят зарплаты и пересчитают пенсии: когда и на сколько разбогатеем
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"
- Донецкие врачи прокомментировали информацию о гибели ребенка от взрыва в кафе "Сепар"