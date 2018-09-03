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В Макеевке увеличили число «патрулей» из боевиков «ДНР»
03.09.2018 14:15
Во временно оккупированной Макеевке увеличено число «патрулей» возле «госучреждений» и на улицах. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированной Макеевки в соцсетях сообщают об увеличении в городе числа «патрулей» из боевиков «ДНР». Так, «патруль» был замечен на улицах и возле зданий «госучреждения» — «прокуратуры»:
«Макеевка патруль из трех «полицейских» на пушке. двое зеленых стоят на входе в цг прокуратуру».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Макеевка, патруль, ДНР, ООС
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