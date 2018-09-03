В МинВОТ начали рассмотрение проектов по поддержке пострадавших территорий на Донбассе

03.09.2018 17:45

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) начинает рассматривать проекты по поддержке пострадавших от военного конфликта территорий, которые могут быть реализованы за счет субвенции из госбюджета в 2018 году. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

В МинВОТ напомнили, что Постановлением Кабинета министров Украины от 4 октября 2017 № 769 утвержден Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.

В министерстве обратили внимание, что предложения по перечню объектов и мероприятий, расходы на которые будут осуществляться за счет субвенции, могут подавать и военно-гражданские администрации – в случае отсутствия местных советов.

«МинВОТ информирует о начале рассмотрения перечней объектов и мероприятий, которые могут реализовываться за счет средств субвенции в 2018 году», – говорится в сообщении пресс-службы.

Предложения по перечню объектов и мероприятий в министерстве рекомендуют направлять до 14 сентября.

Источник: https://dnews.dn.ua