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В ОРДО рассказали о состоянии раненых во время взрыва в ресторане «Сепар»
03.09.2018 17:10
«Министр здравоохранения ДНР» Александр Оприщенко заявил, что состояние четырех из 12 пострадавших в результате взрыва в ресторане «Сепар», расположенного в центре оккупированного Донецка расценивается как стабильно тяжелое.
Оприщенко уточнил: «На данный момент состояние (четырех) пострадавших расценивается как стабильно тяжелое. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь».
Также, он добавил, что состояние пятого пациента «заместителя председателя Совета Министров ДНР» Александра Тимофеева, расценивается как средней тяжести.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, убийство, взрыв, ДНР, раненые, Захарченко, ОРДО
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