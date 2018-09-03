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Архив - Донецкая область

«Вопрос не стоит»: в ОРДО прокомментировали возможность «выборов в республике»

03.09.2018 07:25
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«Вопрос не стоит»: в ОРДО прокомментировали возможность «выборов в республике»

Так называемый «советник главы ДНР» Александр Казаков прокомментировал возможность проведения выборов в ОРДО после убийства бывшего главаря донецких оккупантов Александра Захарченко.

Так, Казаков отметил: «На данный момент вопрос о проведении выборов в республике на повестке дня пока не стоит».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, выборы, убийство, ДНР, Захарченко, ОРДО
 
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