«Вопрос не стоит»: в ОРДО прокомментировали возможность «выборов в республике»

03.09.2018 07:25

Так называемый «советник главы ДНР» Александр Казаков прокомментировал возможность проведения выборов в ОРДО после убийства бывшего главаря донецких оккупантов Александра Захарченко.

Так, Казаков отметил: «На данный момент вопрос о проведении выборов в республике на повестке дня пока не стоит».

Источник: https://donpress.com