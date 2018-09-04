Армия РФ разжигает ситуацию на Донбассе после смерти Захарченко: ВСУ несут потери на линии фронта

04.09.2018 10:44

Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует о санитарных потерях среди личного состава Вооруженных сил Украины на Донбассе.

За прошедшие сутки, 3 сентября, проросийские террористы 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA".

Отмечается, что противник не применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Штаб ООС зафиксировал, что незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским бойцам.

К сожалению, во время ведения боевых действий за прошедшие сутки двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Согласно данным разведки, за минувшие сутки двое сепаратистов российско-оккупационных войск были уничтожены, а двое террористов были ранены.