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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» задержали более 300 человек

04.09.2018 09:45
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Боевики «ДНР» задержали более 300 человек

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса за нарушение комендантского часа задержали более 300 человек.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты за три дня с 31августа по 2 сентября задержали более 300 человек за нарушение комендантского часа.

Кроме того, что после убийства главаря «ДНР» Александра Захарченко комендантский час продлен, боевики «ДНР» задержанных за нарушение комендантского часа подвергают аресту и отправляют в СИЗО.



Теги: Донбасс, убийство, СИЗО, комендантский час, оккупация, задержание, ДНР, боевики, Захарченко
 
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