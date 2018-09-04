Боялся, что будут пытать: источник признался, что случилось со вторым телохранителем Захарченко после взрыва в "Сепаре"

04.09.2018 10:04

После смерти главаря "ДНР" Захарченко 31 августа боевик Александр Костенко из его личной охраны понял, что он будет главным "козлом отпущения", на которого повесят ликвидацию террориста.

По словам источников, Костенко один из тех, на кого было зарегистрировано кафе "Сепар", передает "Диалог.UA".

Источники из Донецка рассказали, что после смерти Захарченко его телохранитель Костенко сбежал, понимая, что будет одним из главных подозреваемых в уничтожении главаря "ДНР". Охрана Захарченко отлично знала все маршруты передвижения террориста. Смертельный взрыв раздался, как только боевик 31 августа зашел на порог кафе.

Источник говорит, зная методы боевиков, Костенко осознавал, что станет ключевым подозреваемым, которого будут жестоко пытать.

"А так как на реальных заказчиков и исполнителей не выйдут, то нужен будет "козел отпущения". Он им категорически не хотел становиться", - подчеркнул информатор.

По его словам, Захарченко приходил в "Сепар" достаточно часто, но всегда визит наносил в разное время. Кафе было "карманным" для террориста начиная с 2015 года, когда ныне уничтоженный главарь его заприметил и начал водить туда знакомых.

Захарченко до последнего был уверен, что "Сепар" для него безопасное место.