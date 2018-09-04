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Действия Кабмина по выплатам пенсий переселенцам идут вразрез с решением суда - юрист

04.09.2018 15:23
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Действия Кабмина по выплатам пенсий переселенцам идут вразрез с решением суда - юрист

Постановление №335* Кабинета министров Украины (КМУ) идет в разрез решению Верховного суда по образцовому делу, где четко сказано, что компенсация недополученных пенсий переселенцам должна быть выплачена с момента их прекращения.

Об этом рассказала координатор по адвокации Благотворительного фонда «Право на защиту» Дарина Толкач.
«В Постановлении №335 говорится, что задолженность Пенсионного фонда [по пенсионным выплатам] должна быть возвращена ВПЛ, но не с момента их прекращения, а максимум за полгода», – напомнила она.
По ее словам, официальных распоряжений и разъяснений со стороны Пенсионного фонда Украины по этому вопросу правозащитники не встречали, в частности и в региональных управлениях ПФУ. «Одновременно с этим мы видим и судебную практику, которая говорит о том, что человек имеет право и суды принимают решения в основном в пользу пенсионеров, требуя компенсации и возвращения неполученных пенсионных выплат за весь срок, когда человек не мог их получить по причине неправомерных решений Пенсионного фонда», – отметила Толкач.
По ее словам, пенсионерам-переселенцам необходимо отстаивать свои права в суде. «Я бы посоветовала людям обращаться в суды, получать позитивные решения в свою пользу, ожидать вступления их в силу и через исполнительную службу взымать с пенсионных фондов полностью сумму, согласно судебным решениям», – заявила правозащитница.
«Те нормативные акты и регуляторные механизмы, которые вводит ПФ, как мы видим, это противоречит банальной логике и, безусловно, принципам прав человека – то есть человек должен подарить государству какие-то свои выплаты, которые они неправомерно прекратили в какой-то момент просто потому, что государство приняло такое решение», – добавила юрист.
Источник Трибун.



Теги: Донбасс, суд, Кабмин, переселенцы, пенсии
 
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