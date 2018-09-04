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Еще одна культовая скульптура Донецка отправилась на металлолом: оккупантов поймали за кражей "Битлов"
В оккупированном террористами "ДНР" городе Донецке украли еще одну знаменитую статую - памятник легендарной британской группе The Beatles.
На новое преступление "русского мира" в Донецке внимание обратил twitter-аккаунт Necro Mancer, передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что скульптуру The Beatles установили в Донецке еще в 2006 году рядом с популярным студенческим фастфуд-кафе "Ливерпуль". Как и другие монументы, встречи с "русским миром" он не пережил. На днях дончане обнаружили, что культовый памятник средь бела дня неизвестные срезали болгаркой, погрузили в авто и увезли в неизвестном направлении. Уверяли, что на "реставрацию".
Соцсети не верят, что The Beatles вернется обратно к "Ливерпулю". По мнению большинства, монумент уже сдали на металлолом. Если это правда, то похитители здорово просчитались. Дело в том, что он был создан харьковским скульптором Владимиром Антиповым из пластмассы и окрашен под бронзу.
Последнее, вполне возможно, ввело похитителей в заблуждение. "На цветмет вряд ли. Скорее всего, в российские еб**я увезли, в Бурятию например", - высказал предположение еще один комментатор. Некоторые предположили, что надругались над памятником пособники "русского мира" из-за ненависти к британцам. "Ну что вы все такие меркантильные? Дело в скрепах! Они (The Beatles) ж из Ге**ропы.
Более того, с них и подобных им началась культурная экспансия свободы, прав человека, пацифизма. Конечно, таким не место в "русском мире"", - выразила уверенность пользовательница соцсети.
Примечательно, что это далеко не первый памятник в оккупированном Донецке, который исчез после такой вот "реставрации". Пример тому инсталляция у "Донбасс-арены" аббревиатуры FCSD в честь ФК "Шахтер".
Теги: Донецк, Донбасс, кража, Ливерпуль, Битлз, скульптура, металлолом, ДНР
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