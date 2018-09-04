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Кремлевский след убийства Захарченко: в день взрыва в Донецке заметили цепь странных событий
В Сети появилась новая информация о возможном участии спецподразделения российских спецслужб в ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко в Донецке.
Волонтер Юрий Мысягин на своей странице в социальной сети поделился информацией от украинских патриотов, живущих на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области, передает dialog.ua.
Согласно данным очевидцев, 31 августа в 9:30 утра на оккупированной территории в районе граничащем с РФ, прошел слух о временном закрытии границы со стороны России.
Примерно в 11:00 на пограничный пост в районе Успенки со стороны РФ заехало два КамАЗа вооруженных людей. Мысягин пишет, что согласно полученным данным границу российские военные не пересекали, однако находились на пункте пропуска целый день в специальном обмундировании. Около полуночи к пропускному пункту по грунтовым дорогам со стороны Донецка подъехали 5 автомобилей представительского класса.
Три автомобиля без досмотра сразу проехали на территорию РФ. Когда именно автомобили попали на территорию Украины, остается неизвестным. "Как они пишут: "ночью проехать КПП нельзя, положат еще до КПП, там доты оборудованы - только днем", а эти три автомобиля пропустили вообще без досмотра", - отметил волонтер.
При этом Мысягин дает понять, что смерть Захарченко сопровождала цепь странных событий на фоне прибытия спецподразделения из России в Донецк в день убийства.
СМИ напоминают, что на Донбассе продолжается систематическая зачистка главарей "ДНР", которые были лидерами движения оккупантов начиная с 2014 года.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, убийство, взрыв, граница, ДНР, КПП, Захарченко, пункты пропуска, соцсети, РФ
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