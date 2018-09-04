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На шахте «Холодная балка» в Макеевке погибли 3 горняка
04.09.2018 16:24
В одном из сообществ в социальных сетях жители оккупированной Макеевки сообщают, что вчера на шахте «Холодная балка» произошел выброс метана, в результате которого погибли три горняка.
Так, люди сообщают: «3 сентября 2014 года — внезапной выброс на шахте „Холодная балка“ (г. Макеевка, Донецкая область), погибли 3 горняка:
Захаров Виталий Евгеньевич
Дейниченко Иван
Бакун Денис»
«Мужиков жаль за копейки лезут туда да еще и гибнут. Царство небесное»
«Вот действительно, кто герои Донбасса! Это они заслужили такие шикарные похороны, которое устроили для Захараста».
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, Макеевка, шахта, похороны, гибель, горняки, шахтеры, соцсети
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