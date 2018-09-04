На шахте «Холодная балка» в Макеевке погибли 3 горняка

04.09.2018 16:24

В одном из сообществ в социальных сетях жители оккупированной Макеевки сообщают, что вчера на шахте «Холодная балка» произошел выброс метана, в результате которого погибли три горняка.

Так, люди сообщают: «3 сентября 2014 года — внезапной выброс на шахте „Холодная балка“ (г. Макеевка, Донецкая область), погибли 3 горняка:

Захаров Виталий Евгеньевич

Дейниченко Иван

Бакун Денис»

«Мужиков жаль за копейки лезут туда да еще и гибнут. Царство небесное»

«Вот действительно, кто герои Донбасса! Это они заслужили такие шикарные похороны, которое устроили для Захараста».

Источник: donpress.com