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Один из главарей «ДНР» рассказал, как будет отомщен Захарченко
04.09.2018 22:47
Экс-главарь участников НВФ «Пятнашка» Ахра Авидзба (Абхаз) после убийства главаря ОРДО Александра Захарченко заявил, что оккупанты «захватят Киев совместно с военнослужащими ВСУ»
Так, оккупант в эфире одного из российских телеканалов заявил: «ВСУ мы не виним. Мы знаем, что когда что-то начнется, половина из этих ВСУшников вместе с нами будут заходить в Киев. Мы будем мстить точечно!».
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, месть, Захарченко, оккупанты
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