Один из главарей «ДНР» рассказал, как будет отомщен Захарченко

04.09.2018 22:47

Экс-главарь участников НВФ «Пятнашка» Ахра Авидзба (Абхаз) после убийства главаря ОРДО Александра Захарченко заявил, что оккупанты «захватят Киев совместно с военнослужащими ВСУ»

Так, оккупант в эфире одного из российских телеканалов заявил: «ВСУ мы не виним. Мы знаем, что когда что-то начнется, половина из этих ВСУшников вместе с нами будут заходить в Киев. Мы будем мстить точечно!».

Источник ДонПресс