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Пропагандисты «ДНР» не могут определить, сколько людей было на похоронах Захарченко
Пропагандисты подконтрольных оккупационным «властям «ДНР» и российских «СМИ» никак не могут определить, сколько же людей было а похоронах главаря «ДНР» Александра Захарченко.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Вчера во временно оккупированном Донецке прошли похороны главаря «ДНР» Александра Захарченко. «Выразить скорбь» приказным порядком отправили бюджетников, обязав их купить за свои деньги цветы. Из «зарубежья» прибыло несколько «высоких гостей», которых было несколько десятков человек, включая охрану. Впрочем, некоторые из них не стали задерживаться долго. Так, Сергей Аксенов, сославшись на плохое самочувствие, убыл уже через два часа.
Но подконтрольные оккупационным «властям ДНР» «СМИ» и российские «СМИ» устроили нечто напоминающее абсурдный аукцион: «проститься с главой ДНР пришли» — 30 тысяч, 120 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч. Но самую большую «ставку» предложил ТРК «Звезда», объявив, что на похоронах присутствовало 2 миллиона человек.
Учитывая то, что на временно оккупированных территориях Донетчины сейчас находится максимально около 2,5 миллиона человек, на похороны пришли и немощные старцы, и грудные младенцы. Остались только «защитники» на позициях.
Теги: Донбасс, СМИ, похороны, пропаганда, ДНР, Захарченко, Аксенов
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