Три в одном: В Мариуполе открылась единственная в Украине камерная филармония

04.09.2018 14:47

Сегодня, 3 сентября, в Мариуполе состоялось торжественное открытие камерной филармонии. Это – первое учреждение подобного рода в Украине. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Мариупольская камерная филармония объединила под своей крышей три местных музыкальных коллектива – камерный оркестр «Ренессанс», муниципальный духовой оркестр и оркестр народных инструментов. Учреждение разместилось в здании бывшего ДК «Маркохим». Помещение имеет хорошую акустику и вместительный актовый зал, рассчитанный на 400 зрителей.

«Сегодня исторический момент для Мариуполя. Мы открываем новую страницу культурного развития. Теперь будем смело и громко звучать на всю Украину. Благодаря нашим талантливым музыкантам, партнерам, областной администрации и Министерству культуры мы двигаемся в правильном направлении и открыли единственную в Украине камерную филармонию», – сказал, поздравляя земляков с замечательным событием, мэр города Вадим Бойченко.

В зале был полный аншлаг. Первым произведением, которое прозвучало со сцены, была Пятая симфония Людвига ван Бетховена «Так судьба стучится в дверь» в исполнении Мариупольского камерного оркестра «Ренессанс» и Львовского академического камерного оркестра «Виртуозы Львова».

Накануне открытия мариупольской филармонии, 2 сентября, в столице Приазовья стартовал фестиваль музыкального искусства «Mariupol Classic». Мариупольцы и гости города в течение недели смогут наслаждаться выступлениями профессиональных музыкантов из Львова, Харькова, Днепра, Ивано-Франковска, Ровно.