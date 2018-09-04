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Убийство Захарченко в Донецке: ФСБ в заявлении официально подтвердила приказ Путина по Донбассу

04.09.2018 13:24
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Убийство Захарченко в Донецке: ФСБ в заявлении официально подтвердила приказ Путина по Донбассу

Российские власти подтверждают раннее опубликованное в СМИ распоряжение Путина о том, что после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко в Донецк была направлена специальная группа ФСБ для расследования взрыва.

В комментарии российским информационным агентствам руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа подтвердил, что российские спецслужбы отправлены в столицу оккупированной части Донбасса, передает dialog.ua.

Более того, Беседа заявляет что Москва не сомневается в причастности к убийству Захарченко именно украинских спецслужб.

При этом пользователи социальных сетей отмечают, что российские власти позволяют себе открыто отправлять сотрудников своих спецслужб и ФСБ на суверенную территорию Украины, в очередной раз подрывая тщательно выстраиваемый российскими СМИ и ТВ образ "гражданской войны" в Украине. "Если чисто формально, какого х*ра фсб официально заявляет, что отправляет своих специалистов на территорию Украины для какого-то там расследования", - комментирует заявление ФСБ пользователь.



Теги: Донецк, Донбасс, Путин, СМИ, убийство, взрыв, ФСБ, ДНР, Захарченко, соцсети, РФ
 
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