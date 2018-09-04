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Убийство Захарченко: жители Донецка обратили внимание на странные нестыковки на фото кафе сразу после взрыва
Жители Донецка обратили внимание на крайне странные обстоятельства убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко, публикуя нестыковки, которые отчетливо проявились при изучении фотографий взорванного кафе "Сепар".
На одном из пабликов в социальной сети жители Донецка пишут, что на стенах подозрительным образом не осталось следов огня, а неразбившиеся лампочки в люстрах и целые бокалы на барной стойке вызывают еще больше подозрений в случившемся в пятницу взрыве. "После взрыва... в кафе висят целые бокалы... удивительно", - написала пользователь Татьяна Тищенко. "Странно, что и бутылка шампанского целая, и бокалы висят целые, и чей-то китель тоже целый, даже не обгоревший. Понятно, что взрывное устройство безоболочное, но температура-то приличная должна быть. Я же не говорю, что там взрыва не было, просто странно, что это все уцелело", - отметил дончанин.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, кафе, убийство, Захарченко
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