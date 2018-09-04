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Архив - Донецкая область

В Донецке водителей маршруток обязали «крутить» Кобзона

04.09.2018 11:45
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В Донецке водителей маршруток обязали «крутить» Кобзона

Жители временно оккупированного Донецка рассказывают, что водителей маршруток обязали курить записи Кобзона.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка рассказывают, что в городе в маршрутных автобусах «Донбасс» водителей обязали курить записи Кобзона. Кроме того, в маршрутках «понатыкали флагов». Что такойподход может не понравиться людям, никого не интересует.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Похоже, что водители свежесобранных белых маршруток «донбасс» (ну эти, с клеенкой на сиденьях) проходят жесткий идеологический отбор! Один из них сегодня весь утыкался флагами и на всю маршрутку врубил кобзона… все альбомы, наверное, скачал...»



Теги: Донецк, Донбасс, Кобзон, запись, оккупация, маршрутки, соцсети
 
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