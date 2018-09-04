В Горловке боевики «ДНР» проверяют весь городской транспорт

04.09.2018 10:25

Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что боевики «ДНР» не убрали блокпосты в городе и продолжают тотальные проверки городского транспорта.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке боевики «ДНР» и российские оккупанты не убрали блокпосты в городе и продолжают устраивать тотальные проверки всего городского транспорта. Из-за этого в образовываются пробки, люди опаздывают на работу и по делам. Кроме того, горловчане сообщают, что завтра к учебе приступают школьники и студенты и количество народу в транспорте значительно увеличится.

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«Блокпост на Барнсли стоит на месте. Из за того что будний день и люди едут на работу, образовалась нихуёвая очередь Но они упорно продолжают проверять городской транспорт. И причина в том что они с… т движняка у орков. В 19.30 31.08 на передовой не знали что захар с…х»,

«Нужно чем то занять полицаев, орков и мгбшников, поэтому и понаставили бесполезных постов. Ну а люди… На людей этим п…… м было начать с самого начала»,

«А завтра ещё школьники и студенты поедут. Будет весело».

Не менее сложная обстановка и во временно оккупированной Макеевке:

«16.30 на Мотеле шмон в/из макшоссе, пробка».