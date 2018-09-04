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В Ханжонково во время «траура» вывесили поздравительный баннер
04.09.2018 08:22
Во временно оккупированном Ханженково во время «траура» по главарю «ДНР» Александру Захарченко на здании администрации вывесили баннер «С ПРАЗДНИКОМ!».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Ханженково – пригород Макеевки – на здании администрации во время траура по главарю «ДНР» Александру Захарченко вывесили поздравительный баннер. Притом, ни в субботу, ни в воскресенье, баннер не снимали. Жители Ханжонково восприняли это с определенной долей юмора:
«#УкроДРГ — они такие, как засядут…»,
«Причому, з яким саме «праздніком» не уточнюється — розумійте як самі собі знаєте))) Прям справді якась Хунта засіла в Совєцькому районі)»,
«Таур как праздник?».
Теги: Донбасс, Макеевка, траур, поздравление, оккупация, ДНР, Захарченко
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