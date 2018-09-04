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В Краматорську першачки будуть навчатися за старими партами до Нового року
Луганщина зустріла новий навчальний рік з тією ж кількістю опорних шкіл, що була на початку 2018 року – 8. Тим часом на Донеччині нових відбудованих опорних шкіл відкрилось 4, разом по області їх стало 16.
У Донецькій області до першого класу прийде 17,8 тисяч першокласників, у Луганській - 5, 750 тисяч. Всі вони навчатимуться за стандартами Нової української школи, але не відразу. Як з’ясувалося напередодні 1 вересня, управління освіти не встигли заздалегідь провести закупівлі необхідних меблів та обладнання та/або проконтролювати їх виконання. Так, забезпечити 4 тисячі першокласників Маріуполя новими партами вийде не раніше кінця вересня. А в Краматорську першачки будуть навчатися за старими партами щонайменше до Нового року – через те, що тендер на закупівлю нових було оголошено… тільки 20 серпня.
Источник #FreeШКОЛИ
Теги: Донбасс, Краматорск, парта, первоклассник, школы
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