В ОБСЕ рассказали, сколько людей было на «церемонии прощания» с Захарченко

04.09.2018 17:24

На «церемонии прощания» с главарем «ДНР» Александром Захарченко было несколько тысяч человек.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ от 2 сентября, пишет Луганский радар.

«2 сентября наблюдатели видели несколько тысяч человек (мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет), которые собрались напротив театра оперы и балета, расположенного на ул. Артема, 82. Они пришли на анонсированную «церемонию прощания» с погибшим Захарченко. Наблюдатели также отметили, что на фасаде здания театра был прикреплен большой плакат с портретом Захарченко. На месте присутствовали по крайней мере сто членов вооруженных формирований, некоторые из которых были вооружены автоматами и пистолетами; они охраняли место происшествия. На бульваре Пушкина, где произошел взрыв, наблюдатели также видели менее ста членов вооруженных формирований, некоторые из которых были вооружены автоматами. По словам некоторых из них, их присутствие на бульваре Пушкина связано с проведением «учений по противодействию террористическим актам»», — сказано в отчете миссии.