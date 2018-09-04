В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки

04.09.2018 21:37

Жители оккупированного Донецка сообщают о запрете въезда в город со стороны Макеевки. Такая информация появилась в социальной сети.

«На чайкинском кольце со стороны Макеевке опять никого не пускают в город. Кто знает? Что проверяют?», — пишет пользователь.

В комментариях называют еще несколько мест, где проезд осложнен из-за проверок:

«На бакинах тоже военные выборочно проверяют», «На Мотеле 45 минут „ехал“ в Макеевку. ДэРэГэ ищут».

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Источник ДонПресс