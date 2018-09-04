Вещие слова Кобзона: "Украинский гимн сыграет в Донецке только после моей смерти". ВИДЕО

04.09.2018 08:32

Некогда популярный певец и не подозревал, что неуважительные слова о гимне Украины превратятся в каламбур после его смерти.

В 2017 году после слов президента Украины Петра Порошенко о том, что гимн Украины прозвучит в Донецке, пособник пророссийских сепаратистов Иосиф Кобзон заявлял, что этого никогда не произойдет, передает "Диалог.UA".

"Донбасс никто не ставил на колени и никому не дано этого сделать. Мы никогда не будем петь украинский гимн, пока будут живы жители Донецка, пока жив я. У нас есть свои гимны и песни, которые мы будем петь", - говорил певец прессе.

После смерти Кобзона донецкие и другие пользователи Сети припомнили ему скандальные заявления. "Ти ще живий, Йосипе, чи вже можна співати?" - спрашивает Семен Карий. "Иосиф помер. Теперь споем "Ще не вмерла Украина"", - отвечает ему дончанка Анастасия Вовк.

Напомним, Иосиф Кобзон, известный своей поддержкой террористов на Донбассе, скончался 30 августа 2018 года на 81 году жизни.

Спасти его было невозможно. Ранее Кобзон признался, что долго не протянет и чувствует себя очень плохо.

Большую популярность в Сети получило видео, на котором Кобзон общается с террористом на Донбассе, лицо которого обгорело в результате боевых действий.

Однако, как оказалось, боевик не был жителем Донбасса, а россиянином из Бурятии. "Вы бурят? Как я рад", - сказал певец