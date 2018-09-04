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"Захарченко лично пытал и убивал пленных солдат ВСУ", - эксперт о плане ликвидации главного боевика Донецка
Александр Захарченко был одиозным сепаратистом и боевиком, даже еще большим, чем ранее ликвидированные Гиви и Моторола. В уничтожении Захарченко много заинтересованных.
Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко дал экспертную оценку ликвидации боевика Александра Захарченко, передает "Диалог.UA".
По его мнению, вопрос уничтожения одиозного главаря так называемой "ДНР" возник задолго до самого покушения. "Есть информация, что Захарченко лично участвовал в пытках и убийствах украинских военнопленных. Делал ряд агрессивных заявлений. Не только Киев собирался захватить, но и Берлин", - подчеркнул Фесенко.
По словам политолога, главной и самой правдоподобной версией уничтожения главного сепаратиста Донецка является борьба за власть и влияние на оккупированном РФ Донбассе. "На жизнь Захарченко было уже несколько покушений. И вопрос его ликвидации был просто делом времени", - уверен политолог.
Теги: Донецк, Донбасс, убийство, ликвидация, боевик, покушение, ДНР, ВСУ, Захарченко, РФ
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