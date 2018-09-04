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«Злісний тхір» - таким прізвиськом нагородили Трапєзнікова донеччани
Дружина ватажка «ДНР» Олександра Захарченка протягом тижня встигла офіційно побувати «першою леді» у невизнаній Південній Осетії та за два дні по поверненню до Донецька стати вдовою. Загибель Захарченка 31 серпня у кафе «Сєпар» та його похорон 2 вересня в один день із радянським (російським) співаком, уродженцем Донбасу Кобзоном - безперечно, подія номер один на окупованій частині Донеччини.
У той час, як бюджетники, звезені автобусами з усієї «республіки», зображали народну скорботу, патріоти-донеччани по домівках розкорковували шампанське, по ТБ дискутували, хто посприяв появі чорної стрічки на портреті Захарченка, - співчуття від кураторів з РФ біля закритої труни приймав новий очільник окупаційної адміністрації Донецька Дмитро Трапєзніков.
«Злісний тхір» - таким прізвиськом нагородили Трапєзнікова донеччани, які трохи розуміються на «кухні» непублічних розбірок всередині «ДНР». Офіційні ЗМІ кажуть, що свою кар’єру він розпочинав у співпраці з Ахметовим – був менеджером фан-руху ФК «Шахтар». Однак джерело FreeСХІД.ua з Донецька розповідає, що набутою хижістю та безпринципністю Трапєзніков більш зобов’язаний литовському бізнесменові Йонаускасу (Ячунскасу) Сваюнасу, з яким щільно працював у середині 2000-х. Талановитий юнак, зокрема, займався наймом, ротацією та «кидаловом на гроші» торгівельних представників підприємств, що належалидо корпорації SDS Сваюнаса, а також створив та очолив благодійний фонд «Благосвіт», через який відмивалися кошти корпорації. Донеччани знають SDS як контору, що мала мережу клубів «Більярдай», меблеві салони «Black Red White» та невдалий бізнес-проект «Ринок «Дружба» з супермаркетом «Край» у Кіровському районі на території збанкрутілої фабрики іграшок.
Через фінансові махінації Трапєзніков лишився прихильності Сваюнаса, а з часом й Ахмєтова – у 2010 році був звільнений з посади генерального директора спортивного клуба "Шахтар старс патріот" й інколи залучався до організації масових заходів та інфраструктурних проектів вже на посаді заступника голови Петровського району Донецька.
Стрімкий стрибок Трапєзнікова до вищих кіл «ДНР» з початком війни та окупації залишається утаємниченим. Дехто з місцевих мешканців ще рік тому попереджав, що він має плани «підсидіти» свого патрона Захарченка.
Тимчасове усунення з поля політичної битви ще одного конкурента - «віце-прем’єра» та «міністра доходів і зборів ДНР» Олександра Тимофєєва (Ташкента), що постраждав від вибуху у «Сєпарі» разом з Захарченком – зіграло на руку аферисту Трапєзнікову, який швиденько просунувся на посаду в.о. «голови республіки».
Втім, пропагандистська сакралізація Захарченка за життя (та навіть і після його не дуже героїчної смерті в ресторації) навряд чи посприяє сплеску всенародної любові до його наступника. Трапєзнікова й досі не знає в обличчя більшість населення, а з його статурою, зовнішністю та писклявим голосом шансів зіграти з народом у революційну романтику, як це робив «курячий» брутал, залишається обмаль.
Источник #FreeДонецьк
Теги: Донецк, Донбасс, убийство, ДНР, Захарченко
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