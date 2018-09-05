- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года13:00
- «Жив и уже на посту». «Советник» главаря ОРДО сообщил новости о «Ташкенте»12:45
- Боевики «ДНР» скрывают реальную информацию о раненных в кафе «Сепар»12:00
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш10:07
- Оккупанты ОРДО готовят больницы для раненых перед «наступлением ВСУ»09:50
- В Донецке и Макеевке усиленные проверки на улицах08:46
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко08:15
- Наблюдателям ОБСЕ не показали тело Захарченко и не пустили к раненым08:00
- "ДНР" на "пороховой бочке": Ташкент взбрыкнул и приказал "министрам" не слушаться Трапезникова 07:50
- В Донецке наблюдаются перебои с продуктами07:43
Боевики «ДНР» скрывают реальную информацию о раненных в кафе «Сепар»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке старательно скрывают реальную информацию о пострадавших от взрыва в кафе «Сепар», где был убит главарь «ДНР» Александр Захарченко. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 3 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе:
«Миссия уточняла сообщения о лицах, получивших ранения в результате вышеупомянутого взрыва. 3 сентября в морге Донецкой областной клинической больницы имени М. И. Калинина наблюдателям сообщили, что тела Александра Захарченка и другого члена вооруженных формирований (члена личной охраны Захарченка) были доставлены в морг со смертельными ранениями от взрыва.
В тот же день медперсонал Института неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака в Донецке сообщил членам команды СММ, что после взрыва 31 августа к ним поступили шесть человек с различными травмами от взрыва, однако медицинские работники отказались предоставить какую-либо другую информацию.
В этот же день медперсонал Донецкой областной клинической больницы имени М. И. Калинина отказался предоставить команде СММ информацию о лицах, получивших ранения в результате взрыва 31 августа без разрешения руководителей вооруженных формирований».
Теги: Донбасс, убийство, взрыв, ДНР, боевики, раненые
- На донбасских боевиков и их пособников охотятся российские и украинские спецслужбы
- Во время "плотских утех" террористы псевдореспублики "ДНР" подорвались на минах
- ВСУ мощно ударили по "ДНР/ЛНР", у боевиков минус 7 террористов: боевая сводка
- В рядах гибридной армии России сразу два "двухсотых" - морги в "ЛНР" и ДНР" пополнились защитниками "рус***го мира"
- Мнение: войну на Донбассе можно закончить "только полным уничтожением орков"
- Главный милиционер Донетчины рассказал правду о подрыве троих детей
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года13:00
- «Жив и уже на посту». «Советник» главаря ОРДО сообщил новости о «Ташкенте»12:45
- Боевики «ДНР» скрывают реальную информацию о раненных в кафе «Сепар»12:00
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш10:07
- Оккупанты ОРДО готовят больницы для раненых перед «наступлением ВСУ»09:50
- В Донецке и Макеевке усиленные проверки на улицах08:46
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко08:15
- Наблюдателям ОБСЕ не показали тело Захарченко и не пустили к раненым08:00
- "ДНР" на "пороховой бочке": Ташкент взбрыкнул и приказал "министрам" не слушаться Трапезникова 07:50
- В Донецке наблюдаются перебои с продуктами07:43
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года13:00
- «Жив и уже на посту». «Советник» главаря ОРДО сообщил новости о «Ташкенте»12:45
- ’’Даже кафель сорвало!’’ Россию всколыхнуло мощное землетрясение: все подробности12:32
- Синоптики: эта осень в Украине станет аномальной12:15
- Боевики «ДНР» скрывают реальную информацию о раненных в кафе «Сепар»12:00
- Как изменятся субсидии в Украине?11:45
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- В Раде провалили закон, позволяющий снизить цены на лекарства11:15
- РФ и Асад нанесли авиаудар в Идлибе, погибли гражданские10:57
- Названы самые злопамятные знаки Зодиака10:40
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- В Раде провалили закон, позволяющий снизить цены на лекарства11:15
- Названы самые злопамятные знаки Зодиака10:40
- 7 этапов отношений, ведущих к настоящей любви20:41
- Много переселенцев: Аренда жилья в Мариуполе – вопрос везенья16:40
- Захарченко убит, и «республикам» конец. «Народными» уже не будут16:06
- Эти утренние привычки помогут похудеть быстрее22:41
- Врачи рассказали, какое хобби может продлить жизнь22:13
- Защитить артерии от атеросклероза помогут эти продукты18:20
- Супрун рассказала, какие вирусы начнут атаковать украинцев уже в октябре16:01
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами
- В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко
- Пассажиры кричали и плакали. В России молния ударила в самолет рейсом Москва - Норильск
- В Донецке сообщили сенсационные подробности последних минут Захарченко
- СМИ: Тело Захарченко еще не успело остыть, а посол РФ в США Антонов уже "слил" заказчика убийства
- Энергетические вампиры по знакам зодиака
- «Его смерть поставила точку»: Ходаковский прокомментировал смерть Захарченко
- Доллар рухнет, а наличка станет дефицитом: какое будущее ждет украинцев
- "Или признайтесь, что Плотницкого нет в живых": в РФ, похоже, проговорились, какая участь постигла экс-главаря "ЛНР" - журналист