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Генерал прокомментировал возможность возвращения Гиркина в ОРДЛО

05.09.2018 20:46
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Генерал прокомментировал возможность возвращения Гиркина в ОРДЛО

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж заявил, что возвращение экс-главаря «ДНР» Игоря Стрелкова-Гиркина на территорию оккупированного Донбасс является маловероятным.

Так, Маломуж уточнил: «Считаю возвращение Гиркина на оккупированный Донбасс маловероятным, потому что он во многих ситуациях уже „засветился“ как участник вооруженного конфликта и, соответственно, как представитель российских спецслужб. Он также демонстрировал конфликт отношений с российским руководством, и в данной ситуации Гиркин является неудобным руководству России и ее спецслужбам с тем, чтобы он снова проявил себя здесь».

Эксперт считает, что если ФСБ вернет Гиркина на Донбасс, то это станет прямым доказательством участия спецслужб РФ в событиях на Востоке Украины, «это все будет соответственно задокументировано украинской стороной, а также представлено на международном уровне, в судах».

Маломуж добавил: «Этот факт будет минусом для России. Поэтому, прогнозирую, что задействование Гиркина будет маловероятным в активных мероприятиях, тем более летальных, против Украины непосредственно на территории Добнасса».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, возвращение, ДНР, ЛНР, Стрелков, Гиркин, ОРДЛО
 
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