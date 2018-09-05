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Архив - Донецкая область

Наблюдателям ОБСЕ не показали тело Захарченко и не пустили к раненым

05.09.2018 08:00
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Наблюдателям ОБСЕ не показали тело Захарченко и не пустили к раненым

Наблюдателям СММ ОБСЕ не предоставили подробную информацию о раненных в результате взрыва в ресторане «Сепар» в оккупированном Донецке 31 августа.

В отчете представители миссии сообщают, что медики Института неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака сообщили о шести пострадавших с различными травмами от взрыва, но врачи отказались предоставлять какую-либо подробную информацию. Кроме того, медперсонал Донецкой областной клинической больницы имени М. И. Калинина заявил, что не может предоставлять информацию без разрешения командиров НВФ.
При этом о гибели главаря «ДНР» Александра Захарченко и его охранника наблюдателям сообщили, что их тела доставили в морг больницы имени М. И. Калинина со смертельными ранениями от взрыва.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, убийство, ОБСЕ, ДНР, раненые, Захарченко
 
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