Оккупанты ОРДО готовят больницы для раненых перед «наступлением ВСУ»

05.09.2018 09:50

В оккупированном Новоазовском районе пророссийские наемники готовятся к ожесточенным боям с ВСУ в связи с чем распорядились выделить в «резерв для раненых военнослужащих» 50 коек.

Украинский врач и блогер из Енакиево Александр Чернов на своей странице в соцсети сообщил, что «Минздрав ДНР» направил приказ в Новоазовскую центральную районную больницу, рассчитанную на 140 коек. Чернов пишет: «Оккупационная власть всерьез готовится к наступлению (своему или нашему?). На этой неделе ждут масштабную «инспекцию» по линии «госпитальной медицины» с «консультантами» из РФ! Сегодня на единственном морском курорте ОРДЛО — поселке Седово впервые с 2014 уже была солидная медкомиссия из Новоазовска: также в ее составе Донецкие и Ростовские «военврачи. Посетили местный ФАП, были в холле музея им. Седова — его рассматривают как один из вариантов полевого госпиталя при «завале» раненых орков! Киев — оправдай худшие прогнозы врага!».

Источник: https://donpress.com