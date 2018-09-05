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«Политическое решение принято»: в Москве одобрят выборы в «ДНР»
05.09.2018 15:30
Российские кураторы приняли решение о проведении на оккупированной территории Донецкой области так называемых выборов на пост «главы республики».
Такая информация в последние дни стала появляться в пророссийских пабликах в социальных сетях, пишет «Остров».
Сообщения подобного рода подаются как инсайдерская информация от людей, приближенных к высокому российскому руководству.
«Политическое решение принято. В „ДНР“ пройдут выборы. Причудливо тасуется колода», — пишет сторонник «русского мира» Константин Долгов.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, выборы, Москва, ДНР
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