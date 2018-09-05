«Политическое решение принято»: в Москве одобрят выборы в «ДНР»

05.09.2018 15:30

Российские кураторы приняли решение о проведении на оккупированной территории Донецкой области так называемых выборов на пост «главы республики».

Такая информация в последние дни стала появляться в пророссийских пабликах в социальных сетях, пишет «Остров».



Сообщения подобного рода подаются как инсайдерская информация от людей, приближенных к высокому российскому руководству.



«Политическое решение принято. В „ДНР“ пройдут выборы. Причудливо тасуется колода», — пишет сторонник «русского мира» Константин Долгов.

Источник: https://donpress.com