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Архив - Донецкая область

«Политическое решение принято»: в Москве одобрят выборы в «ДНР»

05.09.2018 15:30
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«Политическое решение принято»: в Москве одобрят выборы в «ДНР»

Российские кураторы приняли решение о проведении на оккупированной территории Донецкой области так называемых выборов на пост «главы республики».

Такая информация в последние дни стала появляться в пророссийских пабликах в социальных сетях, пишет «Остров».

Сообщения подобного рода подаются как инсайдерская информация от людей, приближенных к высокому российскому руководству.

«Политическое решение принято. В „ДНР“ пройдут выборы. Причудливо тасуется колода», — пишет сторонник «русского мира» Константин Долгов.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, выборы, Москва, ДНР
 
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