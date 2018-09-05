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Россия официально вторглась в Украину
Российское ФСБ официально подтвердило, что в оккупированный Донецк направляется специальная группа для расследования убийства главаря «ДНР» Александра Захарченко
Как передает Знай.юа, журналист Денис Казанский считает, что это очень важное обстоятельство. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Казанцев заявил, что российские силовики впервые официально вторглись на территорию Донбасса.
«Если раньше они утверждали, что «ихтамнет», то теперь никто уже не прячется. Не пойму только, где реакция наших властей? Служба безопасности чужого государства без согласия Украины приезжает в Донецк, и где нота протеста от украинской стороны? Тут по-хорошему надо Совбез ООН созывать. Имеем доказательство оккупации наших территорий».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, убийство, ФСБ, вторжение, Захарченко
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