"Синьйор Помидор" Трапезников на выход: Сурков определился с кандидатурой в новые главари "ДНР"

05.09.2018 19:48

Новым главрем "ДНР", скорее всего, станет Денис Пушилин. За его кандидатуру активно агитирует помощник Путина и "куратор" террористических "республик" Владислав Сурков.

О том, кто станет новым главарем "ДНР", сообщила ЛентаUA.net со ссылкой на российский telegram-канал "Кремлевский безБашенник", передает "Диалог.UA".

После громкой ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко на его место быстро посадили некоего Дмитрия Трапезникова, которого в оккупированном Донецке прозвали "Сеньором Помидором". Никакого авторитета он не имеет, да и в Кремле данного персонажа не слишком жалуют. Вскоре, уверяет "Кремлевский безБашенник", Трапезников будет заменен.

Сурков на место главаря "ДНР" намерен посадить более известного коллаборанта - Дениса Пушилина, представляющего террористическую "республику" и интересы Кремля на переговорах в Минске. Помощник Путина за него активно агитирует, уверяя, что он фигура "ключевая и поддерживается московскими коллегами и руководителями".

По всей видимости, Пушилина сделают главарем "ДНР" с помощью очередной постановки под названием "выборы". Их, к слову, уже анонсировали, назначив на ноябрь 2018 года. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что источник в Кремле "намекнул", кто и зачем взорвал Захарченко.



Источник: www.dialog.ua