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В «ДНР» обнародовали фото двух подозреваемых в убийстве Захарченко
05.09.2018 13:45
Представители группировки «ДНР» сегодня, 5 сентября, заявили о розыске двух подозреваемых в убийстве Александра Захарченко. Об этом сообщает «Министерство внутренних дел ДНР».
По их данным, двое разыскиваемых мужчин побывали в кафе «Сепар» накануне убийства. На опубликованных боевиками фото — двое пожилых мужчин. С информацией об этих людях дончан просят обращаться в так называемую «полицию». Явиться в «полицию» призывают и самих мужчин, запечатленных на фото.
Как сообщалось, в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» погиб главарь боевиков Захарченко и его телохранитель, еще несколько человек пострадали.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, убийство, подозреваемый, ДНР, Захарченко
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