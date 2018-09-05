В «ДНР» обнародовали фото двух подозреваемых в убийстве Захарченко

05.09.2018 13:45

Представители группировки «ДНР» сегодня, 5 сентября, заявили о розыске двух подозреваемых в убийстве Александра Захарченко. Об этом сообщает «Министерство внутренних дел ДНР».

По их данным, двое разыскиваемых мужчин побывали в кафе «Сепар» накануне убийства. На опубликованных боевиками фото — двое пожилых мужчин. С информацией об этих людях дончан просят обращаться в так называемую «полицию». Явиться в «полицию» призывают и самих мужчин, запечатленных на фото.

Как сообщалось, в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» погиб главарь боевиков Захарченко и его телохранитель, еще несколько человек пострадали.

Источник: https://donpress.com